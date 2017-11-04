Болельщики "Халла" требуют отставки Слуцкого

Болельщики "Халла" недовольны результатами команды и требуют отставки главного тренера Леонида Слуцкого.

Фанаты "тигров" в твиттере запустили специальную кампанию - они активно используют хэштег #SlutskyОut.

Отметим, что после 16 сыгранных матчей "Халл" занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своём активе 16 очков.

Напомним, что сегодня команда Слуцкого крупно проиграла "Шеффилд Юнайтед". | http://soccernews.ru