Болельщики "Халла" требуют отставки Слуцкого

Теги халл ситилеонид слуцкий

Болельщики "Халла" требуют отставки Слуцкого

Болельщики "Халла" недовольны результатами команды и требуют отставки главного тренера Леонида Слуцкого.

Фанаты "тигров" в твиттере запустили специальную кампанию - они активно используют хэштег #SlutskyОut.

Отметим, что после 16 сыгранных матчей "Халл" занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своём активе 16 очков.  

Напомним, что сегодня команда Слуцкого крупно проиграла "Шеффилд Юнайтед". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Вулверхэмптон 16 35
2 Шеффилд Юнайтед 16 33
3 Кардифф Сити 16 31
4 Бристол Сити 16 30
5 Мидлсбро 16 26
6 Астон Вилла 16 26
7 Дерби Каунти 15 25
8 Ипсвич Таун 15 24
9 Ноттингем Форест 16 24
10 Лидс Юнайтед 16 23
11 Шеффилд Уэнсдэй 16 23
12 Брентфорд 16 22
13 Норвич Сити 16 22
14 Престон Норт Энд 16 21
15 Куинз Парк Рейнджерс 16 21
16 Барнсли 15 19
17 Фулхэм 16 19
18 Рединг 15 18
19 Миллуол 16 17
20 Халл Сити 16 16
21 Бертон Альбион 16 13
22 Бирмингем Сити 16 12
23 Болтон Уондерерс 16 11
24 Сандерленд 16 10
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