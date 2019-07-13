Болельщики испортили табличку Гризманна возле стадиона "Атлетико"

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Болельщики испортили табличку Гризманна возле стадиона "Атлетико"

Болельщики "Атлетико" болезненно отреагировали на уход Антуана Гризманна в "Барселону".          

Как сообщает AS, фанаты испортили табличку футболиста возле домашней арены клуба "Ванда Метрополитано". Напомним, что француз выступал за "матрасников" с 2014 года и провел за клуб 257 игр.

"Барселона" заплатила за трансфер Гризманна 120 миллионов евро. С самим футболистом было подписано пятилетнее соглашение.

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