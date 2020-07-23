Болельщики киевского "Динамо" выразили активный протест против назначения Луческу

Болельщики киевского "Динамо" подвергли жесткой критике руководство клуба из-за назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера команды.

"Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес "Динамо" – это плевок в глаза всем болельщикам "Динамо", и Суркисы должны были осознавать, какие последствия это повлечет за собой", - говорится в Telegram-канале ЦИС ультрас "Динамо".

Также фанаты предложили руководству "Динамо" в полном составе подать в отставку.

В завершившемся сезоне "Динамо" заняло второе место в чемпионате Украины и завоевало путевку в квалификационный раунд Лиги Чемпионов. Также киевляне выиграли Кубок и Суперкубок Украины.

Напомним, что Луческу с 2004 по 2016 годы тренировал донецкий "Шахтер". С "горняками" он 8 раз становился чемпионом Украины, выиграл 6 Кубков Украины и семь раз становился обладателем Суперкубка Украины.

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