Болельщики киевского "Динамо" выразили активный протест против назначения Луческу
Болельщики киевского "Динамо" подвергли жесткой критике руководство клуба из-за назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера команды.
"Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес "Динамо" – это плевок в глаза всем болельщикам "Динамо", и Суркисы должны были осознавать, какие последствия это повлечет за собой", - говорится в Telegram-канале ЦИС ультрас "Динамо".
Также фанаты предложили руководству "Динамо" в полном составе подать в отставку.
В завершившемся сезоне "Динамо" заняло второе место в чемпионате Украины и завоевало путевку в квалификационный раунд Лиги Чемпионов. Также киевляне выиграли Кубок и Суперкубок Украины.
Напомним, что Луческу с 2004 по 2016 годы тренировал донецкий "Шахтер". С "горняками" он 8 раз становился чемпионом Украины, выиграл 6 Кубков Украины и семь раз становился обладателем Суперкубка Украины.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13