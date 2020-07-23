Болельщики киевского "Динамо" выразили активный протест против назначения Луческу

Теги динамо киевмирча луческу

Болельщики киевского "Динамо" выразили активный протест против назначения Луческу

Болельщики киевского "Динамо" подвергли жесткой критике руководство клуба из-за назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера команды.

"Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес "Динамо" – это плевок в глаза всем болельщикам "Динамо", и Суркисы должны были осознавать, какие последствия это повлечет за собой", - говорится в Telegram-канале ЦИС ультрас "Динамо".

Также фанаты предложили руководству "Динамо" в полном составе подать в отставку.

В завершившемся сезоне "Динамо" заняло второе место в чемпионате Украины и завоевало путевку в квалификационный раунд Лиги Чемпионов. Также киевляне выиграли Кубок и Суперкубок Украины.

Напомним, что Луческу с 2004 по 2016 годы тренировал донецкий "Шахтер". С "горняками" он 8 раз становился чемпионом Украины, выиграл 6 Кубков Украины и семь раз становился обладателем Суперкубка Украины.

Не пропустите: Футболист киевского "Динамо" оценил свои шансы выиграть премию Golden Boy 2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В РПЛ сообщили дату начала нового сезона

В РПЛ сообщили дату начала нового сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов