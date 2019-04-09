Болельщики "Краснодара" поддержали Мамаева трогательным видеообращением
Болельщики "Краснодара" записали видеообращение в поддержку полузащитника команды Павла Мамаева, который с октября прошлого находится в московском СИЗО.
"Мы не оправдываем поступок Павла Мамаева, но в жизни каждого человека бывает, когда он смотрит не туда, думает не о том и поступает не так. Иногда приходится нести ответственность за это. Но у каждого человека есть шанс всё переосмыслить, сделать правильные выводы и начать всё с чистого листа. Ты выйдешь на свободу не только когда закончится суд, а сам когда к этому будешь готов. Тебя лишили главного: свободы, семьи, любимой работы. Но мы верим, что чёрная полоса в твоей жизни пройдёт. Мы, болельщики "Краснодара", не знаем как и когда всё закончится. Но мы благодарны тебе за те годы и ту пользу, которую ты принёс "тёмно-зелёным". Паша, мы с тобой", - сказали фанаты "быков".
Напомним, что президент "Краснодара" Сергей Галицкий уже анонсировал расторжение контракта со скандальным хавбеком, поскольку его поведение не соответствовало ценностям команды.
В прошлую среду Пресненский суд Москвы продлил арест Мамаева, форварда "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и друга спортсменов Александра Протасовицкого до сентября.
Фигуранты дела обвиняются по трём статьям уголовного кодекса: "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".
В октябре прошлого года они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|45
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
|40
|4
|Локомотив Москва
|22
|39
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Ростов
|22
|32
|7
|Арсенал Тула
|22
|31
|8
|Ахмат
|22
|30
|9
|Рубин
|22
|30
|10
|Оренбург
|22
|29
|11
|Урал
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Крылья Советов
|22
|24
|14
|Уфа
|22
|20
|15
|Анжи
|22
|19
|16
|Енисей Красноярск
|22
|12