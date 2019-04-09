Болельщики "Краснодара" поддержали Мамаева трогательным видеообращением

Болельщики "Краснодара" записали видеообращение в поддержку полузащитника команды Павла Мамаева, который с октября прошлого находится в московском СИЗО.

"Мы не оправдываем поступок Павла Мамаева, но в жизни каждого человека бывает, когда он смотрит не туда, думает не о том и поступает не так. Иногда приходится нести ответственность за это. Но у каждого человека есть шанс всё переосмыслить, сделать правильные выводы и начать всё с чистого листа. Ты выйдешь на свободу не только когда закончится суд, а сам когда к этому будешь готов. Тебя лишили главного: свободы, семьи, любимой работы. Но мы верим, что чёрная полоса в твоей жизни пройдёт. Мы, болельщики "Краснодара", не знаем как и когда всё закончится. Но мы благодарны тебе за те годы и ту пользу, которую ты принёс "тёмно-зелёным". Паша, мы с тобой", - сказали фанаты "быков".

Напомним, что президент "Краснодара" Сергей Галицкий уже анонсировал расторжение контракта со скандальным хавбеком, поскольку его поведение не соответствовало ценностям команды.

В прошлую среду Пресненский суд Москвы продлил арест Мамаева, форварда "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и друга спортсменов Александра Протасовицкого до сентября.

Фигуранты дела обвиняются по трём статьям уголовного кодекса: "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".

В октябре прошлого года они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек.

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