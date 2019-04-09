Болельщики "Краснодара" поддержали Мамаева трогательным видеообращением

Теги краснодарпавел мамаев

Болельщики "Краснодара" поддержали Мамаева трогательным видеообращением

Болельщики "Краснодара" записали видеообращение в поддержку полузащитника команды Павла Мамаева, который с октября прошлого находится в московском СИЗО.

"Мы не оправдываем поступок Павла Мамаева, но в жизни каждого человека бывает, когда он смотрит не туда, думает не о том и поступает не так. Иногда приходится нести ответственность за это. Но у каждого человека есть шанс всё переосмыслить, сделать правильные выводы и начать всё с чистого листа. Ты выйдешь на свободу не только когда закончится суд, а сам когда к этому будешь готов. Тебя лишили главного: свободы, семьи, любимой работы. Но мы верим, что чёрная полоса в твоей жизни пройдёт. Мы, болельщики "Краснодара", не знаем как и когда всё закончится. Но мы благодарны тебе за те годы и ту пользу, которую ты принёс "тёмно-зелёным". Паша, мы с тобой", - сказали фанаты "быков".

Напомним, что президент "Краснодара" Сергей Галицкий уже анонсировал расторжение контракта со скандальным хавбеком, поскольку его поведение не соответствовало ценностям команды.

В прошлую среду Пресненский суд Москвы продлил арест Мамаева, форварда "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и друга спортсменов Александра Протасовицкого до сентября.

Фигуранты дела обвиняются по трём статьям уголовного кодекса: "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".

В октябре прошлого года они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек.

Не пропустите: Жена Мамаева объяснила, почему "Краснодар" до сих пор не расторг контракт с футболистом. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Суарес огласил руководству "Барселоны" свои планы на будущее

Суарес огласил руководству "Барселоны" свои планы на будущее

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 45
2 Краснодар Краснодар 22 41
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 40
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 39
5 Спартак Москва Спартак Москва 22 36
6 Ростов Ростов 22 32
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 31
8 Ахмат Ахмат 22 30
9 Рубин Рубин 22 30
10 Оренбург Оренбург 22 29
11 Урал Урал 22 26
12 Динамо Москва Динамо Москва 22 24
13 Крылья Советов Крылья Советов 22 24
14 Уфа Уфа 22 20
15 Анжи Анжи 22 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 22 12
Полная таблица

топ-5 тегов