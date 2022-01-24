Болельщики "Краснодара" поддержали протест против Fan ID

Фото: инстаграм "Краснодара"\Автор неизвестен

Экс-руководитель фанатского движения "Краснодара" "Единый фронт" Николай Руссов рассказал об отношении болельщиков клуба к введению Fan ID.

"Фанатская группировка "Краснодара" относится очень отрицательно к введению Fan ID, она его не одобряет.

Не знаю, будут ли бойкотироваться матчи, но лично я ходить на игры при таком раскладе не собираюсь. Остальные пусть решают сами", – приводит слова Руссова РБК.

Ранее против внедрения системы Fan ID выступили фанаты "Спартака" и "Рубина",

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