Болельщики "Краснодара" требуют отставки Шалимова во время матча с "Ахматом"

В матче 19-го тура чемпионата России "Краснодар" играет против "Ахмата".

На 36-й минуте поединка счет стал 2:0 в пользу гостей.

После этого болельщики краснодарского клуба стали требовать отставки главного тренера Игоря Шалимова, скандируя "Шалимов, уходи".

Видео: Фанаты требуют отставки тренера.

В ответ на это на стадионе были включены колонки, которые используются для заглушения мата.

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