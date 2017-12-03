Болельщики "Краснодара" требуют отставки Шалимова во время матча с "Ахматом"

Теги краснодаригорь шалимов

Болельщики "Краснодара" требуют отставки Шалимова во время матча с "Ахматом"

В матче 19-го тура чемпионата России "Краснодар" играет против "Ахмата".

На 36-й минуте поединка счет стал 2:0 в пользу гостей.

После этого болельщики краснодарского клуба стали требовать отставки главного тренера Игоря Шалимова, скандируя "Шалимов, уходи".

Видео: Фанаты требуют отставки тренера.

В ответ на это на стадионе были включены колонки, которые используются для заглушения мата.

Не пропустите: Шалимов: "Надеюсь, что "Краснодар" добьется положительного результата в матче с "Ахматом". | http://soccernews.ru

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