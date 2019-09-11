Болельщики "Краснодара" выбрали лучшего игрока августа

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Болельщики "Краснодара" выбрали лучшего игрока августа

Полузащитник "Краснодара" Вандерсон признан лучшим игроком команды по итогам августа.

24-летний футболист стал победителем голосования среди болельщиков, набрав 24,4 процентов.

Вандерсон опередил нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова (16,51%) и вратаря Матвея Сафонова (15,91%).

В течение августа бразилец провёл за "Краснодар" 7 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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