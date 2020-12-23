Болельщики "Краснодара" выбрали лучшего игрока команды в декабре
Шведский нападающий Маркус Берг признан лучшим игроком "Краснодара" по итогам декабря, сообщает официальный сайт клуба.
Берг занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, набрав 37,45 процентов голосов. Вторым стал французский полузащитник Реми Кабелла (26,76%), третьим - вратарь Матвей Сафонов (14,49%).
В декабря Берг принял участие в четырех матчах и забил четыре гола.
В нынешнем сезоне 34-летний Берг провел за "Краснодар" 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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