Болельщики "Краснодара" выбрали лучшего игрока команды в сентябре

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Болельщики "Краснодара" выбрали лучшего игрока команды в сентябре

Форвард "Краснодара" Ари стал лучшим футболистом команды в сентябре по версии болельщиков клуба.

Как сообщает сайт "Краснодара", за 33-летнего бразильца проголосовало 37,92% фанатов. Следом за ним в голосовании расположились вратарь Матвей Сафонов (11,9%) и защитник Сергей Петров (12,15%).

Отметим, что это лишь второй раз, когда Ари признавался футболистом месяца в "Краснодаре". Первый был в ноябре 2014 года.

В сентябре Ари принял участие в четырех играх, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

После 12 туров "Краснодар" имеет в РПЛ 12 очков и занимает третье место.

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