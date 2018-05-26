Болельщики "Краснодара" выбрали лучшего игрока сезона

Болельщики "Краснодара" выбрали лучшего игрока команды по итогам сезона 2017/18.

Фанаты "быков" отдали предпочтение полузащитнику Виктору Классону, который набрал в голосовании 45,4 процентов голосов.

Шведский хавбек опередил Андреаса Гранквиста (23,6%) и Фёдора Смолова (16,1%).

В минувшем сезоне Классон сыграл за "Краснодар" 34 матча, забил 12 голов и сделал 8 результативных передач.

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