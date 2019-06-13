Болельщики "Краснодара" выбрали лучший гол прошлого сезона

1 Теги краснодарваленсиямагомед-шапи сулейманов

Болельщики "Краснодара" выбрали лучший гол прошлого сезона

Фанаты "Краснодара" путём голосования определили лучший гол своей команды по итогам сезона 2018/19.

Победителем опроса стал забитый мяч в ворота "Валенсии" в исполнении форварда Магомеда-Шапи Сулейманова

За этот фантастический удар в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы отдали свои голоса 48,3% респондентов.

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