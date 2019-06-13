Болельщики "Краснодара" выбрали лучший гол прошлого сезона

Фанаты "Краснодара" путём голосования определили лучший гол своей команды по итогам сезона 2018/19.

Победителем опроса стал забитый мяч в ворота "Валенсии" в исполнении форварда Магомеда-Шапи Сулейманова.

За этот фантастический удар в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы отдали свои голоса 48,3% респондентов.

⚽ В голосовании за лучший гол "Краснодара" в сезоне 2018/19 за явным преимуществом побеждает мяч, забитый Магомедом-Шапи Сулеймановым в ворота испанской "Валенсии"



А вы помните этот эмоциональный момент pic.twitter.com/2JiXc3vglH — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 13 июня 2019 г.

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