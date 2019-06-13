Болельщики "Краснодара" выбрали лучший гол прошлого сезона
Фанаты "Краснодара" путём голосования определили лучший гол своей команды по итогам сезона 2018/19.
Победителем опроса стал забитый мяч в ворота "Валенсии" в исполнении форварда Магомеда-Шапи Сулейманова.
За этот фантастический удар в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы отдали свои голоса 48,3% респондентов.
⚽ В голосовании за лучший гол "Краснодара" в сезоне 2018/19 за явным преимуществом побеждает мяч, забитый Магомедом-Шапи Сулеймановым в ворота испанской "Валенсии"— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 13 июня 2019 г.
А вы помните этот эмоциональный момент pic.twitter.com/2JiXc3vglH
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20