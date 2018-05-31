Болельщики "Краснодара" выбрали лучший гол сезона

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Болельщики "Краснодара" выбрали лучший гол сезона

Шведский полузащитник "Краснодара" Виктор Классон забил лучший гол команды по итогам прошлого сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Гол шведа в ворота "Арсенала" (3:0) в 26-м туре чемпионата России признан лучшим по итогам голосования среди фанатов и набрал 67 процентов голосов.

Видео: гол Классона "Арсеналу".

В завершившемся сезоне 26-летний Классон провел за "Краснодар" 35 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

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