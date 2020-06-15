Болельщики "Крыльев Советов" посетили тренировку команды на базе

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Болельщики "Крыльев Советов" посетили тренировку команды на базе

Фанаты "Крыльев Советов" посетили тренировку команды на базе в Загородном парке.

"Сегодня болельщики с сектора активной поддержки "Крыльев Советов" пришли в Загородный парк и поддержали нашу команду во время тренировки клуба. Миодраг Божович остановил занятие, и команда поблагодарила болельщиков. Спасибо за поддержку!", - говорится в твиттере самарцев.

Чемпионат России, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 июня.

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