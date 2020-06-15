Болельщики "Крыльев Советов" посетили тренировку команды на базе

Фанаты "Крыльев Советов" посетили тренировку команды на базе в Загородном парке.

"Сегодня болельщики с сектора активной поддержки "Крыльев Советов" пришли в Загородный парк и поддержали нашу команду во время тренировки клуба. Миодраг Божович остановил занятие, и команда поблагодарила болельщиков. Спасибо за поддержку!", - говорится в твиттере самарцев.

Сегодня болельщики с сектора активной поддержки «Крыльев Советов» пришли в Загородный парк и поддержали нашу команду во время тренировки. Миодраг Божович остановил занятие, и команда поблагодарила болельщиков. Спасибо за поддержку! ⠀#МыКрылья pic.twitter.com/LSh4RfN9ym — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) June 15, 2020

Чемпионат России, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 июня.

Не пропустите: На первый матч РПЛ после паузы "Крылья Советов" - "Ахмат" будет допущено 10% зрителей| http://soccernews.ru