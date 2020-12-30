Болельщики "Лацио" выбрали игрока года
Фанаты "Лацио" назвали Чиро Иммобиле лучшим футболистом клуба в 2020 году, сообщае официальный "твиттер" римского клуба.
После каждой встречи "орлов" проходил опрос, кто, по мнению болельщиков был лучшим в матче. На основании этих данных, был составлен список из 4 игроков, которые брали титул "игрок матча" часе всего. ими стали: Иммобиле, Сергей Милинкович-Савич, Луис Альберто и Франческо Ачерби.
#KingCiro eletto— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 30, 2020
#CMonEagles pic.twitter.com/wMbJZm9Acw
По итогам голосования, лучшим игроком 2020 года болельщики признали 30-летнего Иммобиле.
В текущем сезоне Серии А итальянец сыграл в 12 матчах, забил 9 голов и отдал две результативные передачи.
Читать также: Индзаги не продлил контракт с "Лацио" | http://soccernews.ru
главное
-
Коста попрощался с "Атлетико"
-
The Athletic: матч "Тоттенхэм" – "Фулхэм" перенесен из-за коронавируса
-
Криштиану Роналду рассказал, как долго будет продолжаться его карьера
-
Опасения подтвердились: Коутиньо повредил мениск и пропустит 4 месяца
-
Кандидат на пост президента "Барселоны" Виктор Фонт ждет Хави и Йорди Кройффа в совете директоров
Лента новостей
-
Коста попрощался с "Атлетико"
-
В УЕФА представили символическую сборную из игроков-открытий Лиги Чемпионов в 2020 году
-
The Athletic: матч "Тоттенхэм" – "Фулхэм" перенесен из-за коронавируса
-
«Спартак» не будет проводить контрольные матчи на первом сборе в Дубае
-
РФС продлил контракт с тренером молодежной сборной, которая пробилась на Евро-2021
-
"Аталанта" усилилась защитником сборной Дании
-
2
Криштиану Роналду рассказал, как долго будет продолжаться его карьера
-
Болельщики "Лацио" выбрали игрока года
-
Де Хеа высказался о борьбе за чемпионство
-
Владимир Федотов назвал лимит на легионеров злом для РПЛ
-
Бобан выиграл суд у "Милана". На кону было 5.3 миллиона евро
-
Радимов высказался о провале "Зените" в Лиге Чемпионов
-
Кашшаи уверяет, что 83% матчей РПЛ прошли без серьезных судейских ошибок
-
Опасения подтвердились: Коутиньо повредил мениск и пропустит 4 месяца
-
Джикия выбрал европейский чемпионат, в котором хотел бы сыграть
-
"Арсенал" заинтересован в Эриксене
-
"Рома" в твитере показало милое видео маленького фаната Ромы, которому подарили футболку Джеко
-
1
Кандидат на пост президента "Барселоны" Виктор Фонт ждет Хави и Йорди Кройффа в совете директоров
-
Лотар Маттеус раскритиковал Лева
-
1
Калиниченко: "Пускай мне "прилетит", но борщ - украинский!"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17