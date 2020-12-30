Болельщики "Лацио" выбрали игрока года

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Болельщики "Лацио" выбрали игрока годаФанаты "Лацио" назвали Чиро Иммобиле лучшим футболистом клуба в 2020 году, сообщае официальный "твиттер" римского клуба.

После каждой встречи "орлов" проходил опрос, кто, по мнению болельщиков был лучшим в матче. На основании этих данных, был составлен список из 4 игроков, которые брали титул "игрок матча" часе всего. ими стали: Иммобиле, Сергей Милинкович-Савич, Луис Альберто и Франческо Ачерби.

По итогам голосования, лучшим игроком 2020 года болельщики признали 30-летнего Иммобиле.

В текущем сезоне Серии А итальянец сыграл в 12 матчах, забил 9 голов и отдал две результативные передачи.

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