Болельщики "Лацио" выбрали игрока года

Фанаты "Лацио" назвали Чиро Иммобиле лучшим футболистом клуба в 2020 году, сообщае официальный "твиттер" римского клуба.

После каждой встречи "орлов" проходил опрос, кто, по мнению болельщиков был лучшим в матче. На основании этих данных, был составлен список из 4 игроков, которые брали титул "игрок матча" часе всего. ими стали: Иммобиле, Сергей Милинкович-Савич, Луис Альберто и Франческо Ачерби.