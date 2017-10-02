Болельщики "Легии" избили футболистов своей команды

Теги легия варшава

Болельщики "Легии" избили футболистов своей команды

Болельщики "Легии" агрессивно отреагировали на поражение своей команды от "Леха" со счётом 0:3 в матче 11-го тура чемпионата Польши.

После игры группа фанатов ожидала футболистов возле стадиона на охраняемой парковке клуба. Игроки решили, что с ними хотят поговорить и подошли к поклонникам, но были атакованы.

В "Легии" на произошедшее отреагировали следующим образом: "Клуб понимает негативные эмоции болельщиков после неудачного матча, но осуждает подобное ненормальное поведение фанатов. Основным принципом в "Легии" должен быть принцип взаимного уважения. Не стоит переходить границы даже в сложных конфликтных ситуациях".

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Команда М О
1 Ягеллония Белосток 30 59
2 Легия Варшава 30 58
3 Лех Познань 30 55
4 Лехия Гданьск 30 53
5 Висла Краков 30 44
6 Погонь Щецин 30 42
7 ЛКС Нечеча 30 42
8 Корона Кельце 30 39
9 Висла Плоцк 30 39
10 Заглембе Любин 30 39
11 Сласк Вроцлав 30 34
12 Арка Гдыня 30 31
13 Краковия Краков 30 31
14 Рух Хожув 30 30
15 Пяст Гливице 30 30
16 Гурник Лечна 30 30
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