Болельщики "Легии" избили футболистов своей команды

Болельщики "Легии" агрессивно отреагировали на поражение своей команды от "Леха" со счётом 0:3 в матче 11-го тура чемпионата Польши.

После игры группа фанатов ожидала футболистов возле стадиона на охраняемой парковке клуба. Игроки решили, что с ними хотят поговорить и подошли к поклонникам, но были атакованы.

В "Легии" на произошедшее отреагировали следующим образом: "Клуб понимает негативные эмоции болельщиков после неудачного матча, но осуждает подобное ненормальное поведение фанатов. Основным принципом в "Легии" должен быть принцип взаимного уважения. Не стоит переходить границы даже в сложных конфликтных ситуациях".

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