Болельщики "Легии" избили футболистов своей команды
Болельщики "Легии" агрессивно отреагировали на поражение своей команды от "Леха" со счётом 0:3 в матче 11-го тура чемпионата Польши.
После игры группа фанатов ожидала футболистов возле стадиона на охраняемой парковке клуба. Игроки решили, что с ними хотят поговорить и подошли к поклонникам, но были атакованы.
В "Легии" на произошедшее отреагировали следующим образом: "Клуб понимает негативные эмоции болельщиков после неудачного матча, но осуждает подобное ненормальное поведение фанатов. Основным принципом в "Легии" должен быть принцип взаимного уважения. Не стоит переходить границы даже в сложных конфликтных ситуациях".
Не пропустите: Турнир прогнозов: итоги одиннадцатого тура. | http://soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Лента новостей
-
Лэмпард: "Де Брюйне не был так хорош в "Челси", как сейчас"
-
Шевченко: "У нас два финала, но первый – Косово"
-
Маттеус считает, что Анчелотти сам добивался своего увольнения
-
Варан: "Зидан дал мне много"
-
Маццарри или Соуза могут возглавить "Милан"
-
Президент "Локомотива": "С осторожностью относимся к постановке целей"
-
Шевченко вызвал в сборную Украины защитника "Олимпика"
-
Ляказетт готов пригласить Гризманна в "Арсенал"
-
Ван Дейк получил вызов в сборную Голландии
-
Бубнов: "За чемпионство "Спартаку" будет тяжело бороться"
-
Калинич выбыл на несколько недель
-
"Барселона" достигла отметки в 1000 матчей без пропущенных голов в Примере
-
Дзагоев рассказал о своей травме
-
Де Росси может пропустить ближайшие матчи сборной Италии
-
Орлов: "Наверное, руководство "Краснодара" уже ищет нового тренера"
-
Симеоне достиг отметки в 500 матчей за "Атлетико"
-
Лукаку - самый подорожавший игрок мира за последние три месяца
-
Бутко и Ракицкий рискуют пропустить матчи сборной Украины
-
"Бетис" теряет Хави Гарсию
-
Рами вызван в сборную Франции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ягеллония Белосток
|30
|59
|2
|Легия Варшава
|30
|58
|3
|Лех Познань
|30
|55
|4
|Лехия Гданьск
|30
|53
|5
|Висла Краков
|30
|44
|6
|Погонь Щецин
|30
|42
|7
|ЛКС Нечеча
|30
|42
|8
|Корона Кельце
|30
|39
|9
|Висла Плоцк
|30
|39
|10
|Заглембе Любин
|30
|39
|11
|Сласк Вроцлав
|30
|34
|12
|Арка Гдыня
|30
|31
|13
|Краковия Краков
|30
|31
|14
|Рух Хожув
|30
|30
|15
|Пяст Гливице
|30
|30
|16
|Гурник Лечна
|30
|30