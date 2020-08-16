Болельщики "Лиона" эмоционально отпраздновали выход в полуфинал Лиги Чемпионов

Фанаты "Лиона" после победного матча с "Манчестер Сити" (3:1) в 1/4 финала Лиги Чемпионов эмоционально отпраздновали успех команды.



На ютуб-канале Fankurve - Ultras появилось видео празднования победы французского клуба. Болельщики выходили на улицах Лиона и Лиссабона, где проводился матч.



В полуфинале "Лион" встретится с "Баварией". Игра состоится 19 августа.

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