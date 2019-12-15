Болельщики "Лиона" посвятили баннер защитнику Марсело: "Пальцы оставь для своей жены"
Болельщики "Лиона" продолжают протестовать против защитника команды Марсело Фильо.
В матче 18-го тура Лиги 1 "Лиона" с "Ренном" болельщики вывесили баннер: "Марсело, пальцы оставь для своей жены".
Напомним, после заключительного матча группового этапа ЛЧ с "Лейпцигом" (2:2) на поле выбежал фанат французского клуба с баннером, на котором изображен осел и призыв к Марсело покинуть команду.
Между футболистом и болельщиком началась перепалка. После инцидента Марсело показал фанатам средний палец.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
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|Ренн
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|Бордо
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|Лион
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|Монпелье
|18
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|Метц
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|Тулуза
|18
|12