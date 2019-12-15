Болельщики "Лиона" посвятили баннер защитнику Марсело: "Пальцы оставь для своей жены"

Болельщики "Лиона" продолжают протестовать против защитника команды Марсело Фильо.

В матче 18-го тура Лиги 1 "Лиона" с "Ренном" болельщики вывесили баннер: "Марсело, пальцы оставь для своей жены".

Напомним, после заключительного матча группового этапа ЛЧ с "Лейпцигом" (2:2) на поле выбежал фанат французского клуба с баннером, на котором изображен осел и призыв к Марсело покинуть команду.

Между футболистом и болельщиком началась перепалка. После инцидента Марсело показал фанатам средний палец.

Не пропустите: "Ренн" минимально обыграл "Лион" в матче Лиги 1| http://soccernews.ru