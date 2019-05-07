Болельщики "Ливерпуля" мешали спать игрокам "Барселоны" перед матчем Лиги Чемпионов

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Болельщики "Ливерпуля" мешали спать игрокам "Барселоны" перед матчем Лиги Чемпионов

Болельщики "Ливерпуля" запустили фейерверк у отеля, где разместились футболисты и тренеры "Барселоны".

Таким образом, фанаты английского клуба пытались помешать спать игрокам каталонцев перед ответным матчем 1/2 финала Лиги Чемпионов, который состоится сегодня, 7 мая. При этом болельщики кричали: "Проснитесь, мистер Месси".

Напомним, что в первом матче "Ливерпуль" потерпел поражение от "Барселоны" со счетом 0:3.

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