Болельщики "Ливерпуля" мешали спать игрокам "Барселоны" перед матчем Лиги Чемпионов

Болельщики "Ливерпуля" запустили фейерверк у отеля, где разместились футболисты и тренеры "Барселоны".

Таким образом, фанаты английского клуба пытались помешать спать игрокам каталонцев перед ответным матчем 1/2 финала Лиги Чемпионов, который состоится сегодня, 7 мая. При этом болельщики кричали: "Проснитесь, мистер Месси".

Working the night shift well these lads. pic.twitter.com/ZXYSBnAq8w