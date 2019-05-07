Болельщики "Ливерпуля" мешали спать игрокам "Барселоны" перед матчем Лиги Чемпионов
Болельщики "Ливерпуля" запустили фейерверк у отеля, где разместились футболисты и тренеры "Барселоны".
Таким образом, фанаты английского клуба пытались помешать спать игрокам каталонцев перед ответным матчем 1/2 финала Лиги Чемпионов, который состоится сегодня, 7 мая. При этом болельщики кричали: "Проснитесь, мистер Месси".
Working the night shift well these lads. pic.twitter.com/ZXYSBnAq8w— The Shankly Gates (@madeinliverpool) 7 мая 2019 г.
Напомним, что в первом матче "Ливерпуль" потерпел поражение от "Барселоны" со счетом 0:3.
Не пропустите: Гюндоган: "Могу представить победу "Ливерпуля" над "Барселоной" со счетом 4:0". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Дзаньоло хочет перейти в "Ювентус"
-
4
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 11 тура
-
1
Болельщики "Ливерпуля" мешали спать игрокам "Барселоны" перед матчем Лиги Чемпионов
-
Ракицкий вновь не получил вызов в сборную Украины
-
В "Зените" выбрали лучшего игрока апреля
-
1
Мама Роналду восхитилась несуществующим достижением сына
-
Гюндоган: "Месси опережает всех остальных"
-
"Реал" отказался платить за Мбаппе 280 миллионов евро
-
Самедов и Ананидзе пропустят остаток сезона
-
Варди признан лучшим игроком апреля в Премьер-лиге
-
Сарри в Лиге Чемпионов, но игра "Челси" никуда не годится. Разбираем почему! Часть 1.
-
2
Годин со слезами на глазах объявил об уходе из "Атлетико"
-
2
Гюндоган: "Могу представить победу "Ливерпуля" над "Барселоной" со счетом 4:0"
-
"Ливерпуль" нацелился на форварда "Аякса"
-
"Барселона" согласовала третий летний трансфер
-
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" хочет перейти в "Барселону"
-
"Зенит" нацелился на защитника "Уфы"
-
Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в апреле
-
Конте не возглавит "Рому" летом
-
Матчи 28-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4