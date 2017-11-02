Болельщики "Ливерпуля" поддержали Ловрена
Болельщики "Ливерпуля" устроили акцию поддержки в честь защитника Деяна Ловрена, сообщает Liverpool Echo.
По информации источника, фанаты "красных" специально голосовали за неудачно выступавшего в октябре хорвата, выбрав его лучшим игроком месяца.
Напомним, что после нескольких провальных матчей Ловрену поступали угрозы, из-за чего он закрыл свои аккаунты в соцсетях. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бэйл восстановился после травмы
-
"Локомотив" выпустил официальное заявление по травмам Гильерме и Эдера
-
Рафинья может покинуть "Баварию"
-
Стала известна заявка сборной Германии на товарищеские матчи с Англией и Францией
-
Касорла мог остаться без ноги
-
Монтелла близок к увольнению из "Милана"
-
"Реал" включился в борьбу за Коутиньо
-
Наингголан вызван в сборную Бельгии
-
Кокорин установил личный рекорд
-
Стала известна заявка сборной Португалии на матчи с Саудовской Аравией и США, Роналду вне состава
-
Фиаско "Локомотива" и спасение "Зенита": итоги 4-го тура и символическая сборная Лиги Европы
-
"Эспаньол" продлил Морено
-
Ракицкий пропустит матч со сборной Словакии
-
Лопетеги объявил состав сборной Испании на матчи с Коста-Рикой и Россией
-
Панченко рассказал о своих перспективах вернуться в сборную России
-
Варан вернулся в строй
-
Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы
-
Эвра получит пятиматчевую дисквалификацию
-
Турнир прогнозов: анонс 16 тура
-
Турнир прогнозов: итоги 16 тура
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|10
|28
|2
|Манчестер Юнайтед
|10
|23
|3
|Тоттенхэм
|10
|20
|4
|Челси
|10
|19
|5
|Арсенал Лондон
|10
|19
|6
|Ливерпуль
|10
|16
|7
|Уотфорд
|10
|15
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|14
|9
|Саутгемптон
|10
|13
|10
|Бернли
|9
|13
|11
|Лестер Сити
|10
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|13
|Хаддерсфилд Таун
|10
|12
|14
|Сток Сити
|10
|11
|15
|Вест Бромвич Альбион
|10
|10
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|9
|17
|Суонси Сити
|10
|8
|18
|Эвертон
|10
|8
|19
|Борнмут
|10
|7
|20
|Кристал Пэлас
|10
|4