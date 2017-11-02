Болельщики "Ливерпуля" поддержали Ловрена

Болельщики "Ливерпуля" устроили акцию поддержки в честь защитника Деяна Ловрена, сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, фанаты "красных" специально голосовали за неудачно выступавшего в октябре хорвата, выбрав его лучшим игроком месяца.

Напомним, что после нескольких провальных матчей Ловрену поступали угрозы, из-за чего он закрыл свои аккаунты в соцсетях. | http://soccernews.ru