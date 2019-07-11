Болельщики "Ливерпуля" с помощью арендованного самолета потроллили футболистов "Манчестер Юнайтед"
Болельщики "Ливерпуля" потроллили футболистов "Манчестер Юнайтед" на предсезонном сборе в Австралии.
Так, во время тренировки манкунианцев над ними пролетал самолет, арендованный фанатами мерсисайдского клуба, на котором был баннер "6-кратный европейский чемпион".
Liverpool fans have chosen an unsubtle way to gatecrash mufc’s training session here in Perth today pic.twitter.com/Bz8jplHULl— Paul Hirst (@hirstclass) 11 июля 2019 г.
Таким образом, фанаты "Ливерпуля" напомнили принципиальному сопернику, что их клуб выиграл шесть кубков чемпионов, а у "МЮ" всего три таких трофея.
Однако "МЮ" 20 раз выигрывал АПЛ, в то время как "Ливерпуль" имеет 18 побед в чемпионате.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16