Болельщики "Ливерпуля" с помощью арендованного самолета потроллили футболистов "Манчестер Юнайтед"

Болельщики "Ливерпуля" потроллили футболистов "Манчестер Юнайтед" на предсезонном сборе в Австралии.

Так, во время тренировки манкунианцев над ними пролетал самолет, арендованный фанатами мерсисайдского клуба, на котором был баннер "6-кратный европейский чемпион".

Liverpool fans have chosen an unsubtle way to gatecrash mufc’s training session here in Perth today pic.twitter.com/Bz8jplHULl — Paul Hirst (@hirstclass) 11 июля 2019 г.

Таким образом, фанаты "Ливерпуля" напомнили принципиальному сопернику, что их клуб выиграл шесть кубков чемпионов, а у "МЮ" всего три таких трофея.

Однако "МЮ" 20 раз выигрывал АПЛ, в то время как "Ливерпуль" имеет 18 побед в чемпионате.

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