Болельщики "Ливерпуля" выбрали лучшего игрока команды в октябре

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Болельщики "Ливерпуля" выбрали лучшего игрока команды в октябре
Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен признан лучшим игроком команды по итогам октября, сообщает официальный сайт клуба.

Хавбек занял первого место по результатам голосования среди болельщиков мерсисайдского клуба. В борьбе за награду он опередил бразильского полузащитника Фабиньо и сенегальского нападающего Садио Мане.

В октябре Окслейд-Чемберлен провел три матча во всех турнирах, в которых забил три гола.

26-летний Окслейд-Чемберлен в нынешнем сезоне принял участие в 13 матчах, стал автором четырех забитых мячей, а также отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: В английской Премьер-лиге определили лучшего игрока октября. | http://soccernews.ru
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