Болельщики "Ливерпуля" выбрали лучшего игрока ноября

Форвард Диогу Жота признан лучшим игроком "Ливерпуля" по итогам ноября.

October

November @DiogoJota18 is your @StanChart Player of the Month for a second consecutive month pic.twitter.com/JCRq1IRCPX — Liverpool FC (@LFC) December 18, 2020

Португалец в прошлом месяце сыграл за "красных" 5 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.

Стоит отметить, что Жота получает данную награду второй месяц подряд.

Сейчас форвард "Ливерпуля" находится в лазарете - он выбыл на 1,5-2 месяца из-за травмы колена.

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