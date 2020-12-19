Болельщики "Ливерпуля" выбрали лучшего игрока ноября

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Болельщики "Ливерпуля" выбрали лучшего игрока ноября

Форвард Диогу Жота признан лучшим игроком "Ливерпуля" по итогам ноября.

Португалец в прошлом месяце сыграл за "красных" 5 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.

Стоит отметить, что Жота получает данную награду второй месяц подряд.

Сейчас форвард "Ливерпуля" находится в лазарете - он выбыл на 1,5-2 месяца из-за травмы колена.

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