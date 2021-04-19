Болельщики "Ливерпуля" ярко отреагировали на решение клуба выступать в Суперлиге (фото)

Болельщики "Ливерпуля" отрицательно отнеслись к решению руководства клуба выступать в европейской Суперлиги.

Фанаты вывесили на на ограде клубного стадион "Энфилд" баннеры с надписями "Болельщики "Ливерпуля" против европейской Суперлиги" и "Позор вам. R.I.P. "Ливерпуль", 1892 — 2021".

Напомним, что "Ливерпуль" является одним из основателей Суперлиги, в которую также вошли: "Барселона", "Реал", "Атлетико" (все - Испания), "Интер", "Ювентус", "Милан" (все - Италия), "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм" (все - Англия).

Планируется, что новый турнир стартует в августе 2021 года.

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