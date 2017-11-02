Болельщики "Локомотива" определили лучшего игрока команды в октябре

Теги локомотив москваджефферсон фарфаналексей миранчукгильерме

Болельщики "Локомотива" определили лучшего игрока команды в октябреБолельщики московского "Локомотива" определили лучшего игрока своей команды в октябре, информирует официальный сайт "железнодорожников".

Так, первое место в голосовании фанатов занял вингер Джефферсон Фарфан, главными конкурентами которого оказались полузащитник Алексей Миранчук и голкипер Гильерме.

Отметим, что перуанец отметился 2 голами и 2 ассистами в 3 играх за "Локомотив" в октябре.

Не пропустите: президент "Локомотива" рассказал о несостоявшемся уходе Алексея Миранчука из клуба. | soccernews.ru

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