Болельщики "Локомотива" просят Геркуса вернуться в клуб

Теги локомотив москваилья геркус

Болельщики "Локомотива" просят Геркуса вернуться в клуб

Фанаты "Локомотива" просят бывшего президента Илью Геркуса вернуться в московский клуб. Функционер занимал пост в команде с лета 2016 по декабрь 2018 года.

В твиттере Геркус выложил пост, не связанный с футболом, под которым болельщики засыпали функционера с просьбами вернуться.

nikolaev1988: "Илья Леонидович, возвращайтесь в "Локомотив"!"

artman091: "В Москву "Локомотив" спасать от жуликов и дилетантов?"

dknb1: "Илья Леонидович, вы едете в офис "Локо", подписывать договор на должность президента?"

the_lucky_nikitos: "Илья Леонидович, лучше обратно в "Локо" приезжайте, у нас тут анархия началась без вас".

danilovk13: "Возвращайтесь в 2024 году в "Локо", с вами мы практически вернули традиции и людей на стадион, а теперь эти нелюди губят все старания".

Сегодня, 31 мая, "Локомотив" покинет главный тренер Юрий Семин.

А еще: Геркус прокомментировал слова Кикнадзе про 18 претендентов на пост тренера "Локомотива"| http://soccernews.ru
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