Болельщики "Локомотива" скандировали "Запашный - пёс" на матче с "Арсеналом"

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Болельщики "Локомотива" скандировали "Запашный - пёс" на матче с "Арсеналом"

Фанаты московского "Локомотива" отреагировали на скандальное заявление известного дрессировщика Эдгарда Запашного о мате на футбольных стадионах. 

Напомним, что цирковой артист сказал следующее: "Я бы ввёл ОМОН, "покрошил" бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на "вы" разговаривали".

Во время матча 19-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" болельщики "железнодорожников" решили продемонстрировать своё отношение к сказанному скандированием фразы "Запашный - пёс".

Не пропустите: Игонин оригинально ответил Запашному на слова об ОМОНе и футбольных фанатах. | http://soccernews.ru
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