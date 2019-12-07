Болельщики "Локомотива" скандировали "Запашный - пёс" на матче с "Арсеналом"

Фанаты московского "Локомотива" отреагировали на скандальное заявление известного дрессировщика Эдгарда Запашного о мате на футбольных стадионах.

Напомним, что цирковой артист сказал следующее: "Я бы ввёл ОМОН, "покрошил" бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на "вы" разговаривали".

Во время матча 19-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" болельщики "железнодорожников" решили продемонстрировать своё отношение к сказанному скандированием фразы "Запашный - пёс".

Кз перед уходом с сектора передали привет одному живодёру pic.twitter.com/pQAOQSAxDw — Ofnews (@okolofnews) December 6, 2019

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