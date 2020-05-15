Болельщики "Локомотива" требуют отставки руководства клуба
Фанаты "Локомотива" заявили, что были оскорблены увольнением главного тренера Юрия Семина и потребовали отставки руководства "железнодорожников".
"Вчера, 14 мая 2020 года, было объявлено о решении руководства "Локомотива". Клуб объявил о назначении нового тренера и добавил: "Совет директоров и менеджмент клуба выражают огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Сёмину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта, за его многолетнюю работу в "Локомотиве".
Оценку тому, как вы провернули увольнение живой Легенды нашего Клуба, создателя современного "Локомотива", заслуженного тренера Юрия Павловича Сёмина, уже дала многочисленная пресса. Это позор. Мы считаем произошедшее одним из самых мерзких и необоснованных решений в истории "Локомотива". Это решение против логики, против «Локомотива», его традиций и истории. В связи с этим мы заявляем, что дальнейшее взаимодействие и любая совместная работа с так называемым "советом директоров и менеджментом клуба» более невозможны.
Сейчас мы ограничены в действиях из-за эпидемиологической ситуации: в Москве введён пропускной режим, матчи со зрителями будут нескоро. Мы не можем централизованно выразить свою позицию активными действиями на улице или на территории стадиона. Однако мы не имеем права отговаривать болельщиков "Локомотива" и лично сочувствующих Юрию Павловичу Сёмину любителей спорта от любого выражения своего мнения и каких-либо акций в связи со сложившейся ситуацией.
Мы выражаем презрение «совету директоров и менеджменту клуба". Вы очернили доброе имя "Локомотива". Вы замарали наши традиции и предали надежды болельщиков! Вы растоптали всё то чистое и искреннее, за что боролись и во что верили тысячи красно-зелёных! Вы опозорили то, что десятилетиями закладывалось в основу создания нашей Команды. Вы оскорбили нашу живую Легенду. Вы наплевали на принципы и совесть.
Нам с вами не по пути! Мы требуем вашей отставки!" - говорится в заявлении.
Напомним, вчера, 14 мая, "Локомотив" объявил об отставке главного тренера клуба Юрия Семина. Его место с 1 июня займет сербский специалист Марко Николич. 73-летний тренер в возглавлял московский клуб с 1986 по 1991, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 год. За это время он выиграл три чемпионата России, шесть Кубков страны и три Суперкубка.
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|Команда
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|О
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|22
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|Ростов
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|ЦСКА Москва
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|22
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|22
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|12
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|Оренбург
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