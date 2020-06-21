Болельщики "Локомотива" в очередной раз выразили протест из-за ухода Семина

Несколько сотен болельщиков "Локомотива" выразили протест из-за ухода Юрия Семина с поста главного тренера московского клуба.

В матче 23-го тура чемпионата России с "Оренбургом" фанаты вывесили баннер "Не того деда уволили", скандировали кричалки с требованием уволить генерального директора клуба Василия Кикнадзе, а затем ушли со стадиона после 20-й минуты.

Напомним, что руководство "Локомотива" приняло решение не продлевать контракт с Семиным. Преемником российского специалиста стал сербский тренер Марко Николич.

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