Болельщики "Локомотива" в соцсетях пишут всем игрокам с просьбой заступиться за Семина

Многие игроки "Локомотива" рассказали о том, что фанаты клуба пишут им личные сообщения с просьбой заступиться за главного тренера клуба Юрия Семина.

Болельщики отмечают, что если игроки не защитят специалиста, они прекратят поддерживать "Локомотив" и не будут посещать матчи команды.

Ранее сообщалось, что московский клуб объявит о расставании с Семиным 14 или 15 мая. Преемником российского специалиста станет сербский тренер Марко Николич.

После 22 туров московский клуб занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 9-очковым отставанием от лидирующего "Зенита".

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