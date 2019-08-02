Болельщики "Локомотива" выбрали лучшего футболиста команды в июле

Теги локомотив москвагжегож крыховяк

Болельщики "Локомотива" выбрали лучшего футболиста команды в июле

Среди фанатов "Локомотива" провели голосование, в ходе которого выбрали лучшего футболиста команды в июле.

Так, с результатом 49,1% в голосовании выиграл Гжегож Крыховяк. За ним расположился Алексей Миранчук (41,1%), а замкнул тройку Дмитрий Баринов (5,2%).

В прошедшем месяце Крыховяк принял участие в четырех матчах, в которых отдал одну голевую передачу.

Напомним, что в матче за суперкубок "Локомотив" одолел "Зенит". После 3-х туров РПЛ "железнодорожники" идут на 9-м месте, имея в активе 4 очка.

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