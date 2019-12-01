Болельщики "Локомотива" выбрали лучшего игрока команды в ноябре
Польский полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк признан лучшим игроком команды по итогам ноября, сообщает официальный сайт клуба.
Поляк занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, набрав 54,15 процентов голосов. Вторым стал полузащитник Алексей Миранчук (37,41%), на третьем месте защитник Ведран Чорлука (4,34%).
Стоит отметить, что Крыховяк получил данную награду в четвертый раз за пять месяцев.
В ноябре 29-летний Крыховяк провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил три гола.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
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|39
|2
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|17
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|3
|ЦСКА Москва
|17
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|4
|Краснодар
|17
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|5
|Ростов
|18
|31
|6
|Уфа
|18
|22
|7
|Спартак Москва
|17
|22
|8
|Динамо Москва
|17
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|9
|Урал
|18
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|10
|Ахмат
|18
|19
|11
|Арсенал Тула
|17
|19
|12
|Оренбург
|17
|19
|13
|Крылья Советов
|18
|18
|14
|Рубин
|18
|18
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|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14