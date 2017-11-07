Болельщики "Луча-Энергии" накормили игроков команды супом
Жалобы игроков "Луча-Энергии" на невыплату зарплаты не остались незамеченными, сообщают российские СМИ.
Болельщики дальневосточной команды побывали на базе клуба и накормили футболистов супом.
"Мы услышали крик души ребят. Будем организовывать обед после тренировки: сварим суп и приготовим макароны по-флотски. Участвует в этой акции десять человек. Посмотрим, как отреагируют на это футболисты и вышестоящие чиновники. Мы не хотим, чтобы ребята купили билеты и разъехались по домам. Если нужно будет, то повторим эту акцию не один раз" - сказала одна из болельщиц.
Ранее игроки "Луча-Энергии" в качестве протеста задержали начало матча с "Химками". Футболисты также рассказали, что клуб не обеспечивает им проживание и питание, а супы они едят только на выезде.
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