Болельщики "Мальме" написали "Иуда" на доме Ибрагимовича в Стокгольме

Фанаты "Мальме" продолжают мстить нападающему Златану Ибрагимовичу. Об этом сообщает Daily Mail.

Недовольные болельщики написали на дверях дома шведа "Иуда" и забросали гнилой рыбой.

Zlatan Ibrahimovic's house vandalised by FURIOUS Malmo fans who call him 'Judas' and throw fermented fish at his door after he announced co-ownership of fierce rivals Hammerbyhttps://t.co/LVtHuP4D5y — MailOnline Sport (@MailSport) 28 ноября 2019 г.

Ранее стало известно, что фанаты осквернили статую 38-летнего футболиста, которую недавно поставили в Мальме.

Таким образом болельщики показывают свое недовольство тем, что швед выкупил часть акций клуба "Хаммарбю"

Напомним, в конце декабря 2019 года Ибрагимович покинет "Гэлакси". На шведа претендует "Милан" и "Фиорентина".

А еще: Ибрагимович выкупил половину акций "Хаммарбю"| http://soccernews.ru