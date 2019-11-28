Болельщики "Мальме" написали "Иуда" на доме Ибрагимовича в Стокгольме

1 Теги златан ибрагимовичмальме фф

Болельщики "Мальме" написали "Иуда" на доме Ибрагимовича в Стокгольме

Фанаты "Мальме" продолжают мстить нападающему Златану Ибрагимовичу. Об этом сообщает Daily Mail.

Недовольные болельщики написали на дверях дома шведа "Иуда" и забросали гнилой рыбой.

Ранее стало известно, что фанаты осквернили статую 38-летнего футболиста, которую недавно поставили в Мальме.

Таким образом болельщики показывают свое недовольство тем, что швед выкупил часть акций клуба "Хаммарбю"

Напомним, в конце декабря 2019 года Ибрагимович покинет "Гэлакси". На шведа претендует "Милан" и "Фиорентина".

А еще: Ибрагимович выкупил половину акций "Хаммарбю"| http://soccernews.ru

 
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Комментарии

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lopatinartemvaa

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