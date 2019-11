Болельщики "Мальме" написали "Иуда" на доме Ибрагимовича в Стокгольме

Фанаты "Мальме" продолжают мстить нападающему Златану Ибрагимовичу. Об этом сообщает Daily Mail.

Недовольные болельщики написали на дверях дома шведа "Иуда" и забросали гнилой рыбой.

Zlatan Ibrahimovic's house vandalised by FURIOUS Malmo fans who call him 'Judas' and throw fermented fish at his door after he announced co-ownership of fierce rivals Hammerbyhttps://t.co/LVtHuP4D5y