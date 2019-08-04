Болельщики "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" подрались перед матчем за Суперкубок Англии

Теги манчестер ситиливерпуль

Болельщики "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" подрались перед матчем за Суперкубок Англии

Массовая драка болельщиков состоялась перед матчем за Суперкубок Англии.

По сведениям Mirror, фанаты "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" устроили драку в лондонском метро. Сообщается, что полиция уже начала поиск причастных к побоищу.

Напомним, что в битве на футбольном поле победителем вышел "Манчестер Сити", выигравший в серии пенальти.

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