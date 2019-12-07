Болельщики "Манчестер Сити" попали посторонним предметом Фреду по голове

Теги манчестер ситиманчестер юнайтедфред

Болельщики "Манчестер Сити" попали посторонним предметом Фреду по голове

Футбольная ассоциация Англии (FA) может применить санкции против "Манчестер Сити".

Как сообщает Goal.com, на 68-й минуте матча против "Манчестер Юнайтед" болельщики "горожан" бросали в игрока "МЮ" Фреда зажигалки и бутылки. В тоге один из предметов угодил бразильца в голову.

Игра была приостановлена, однако через некоторое время арбитр Энтони Тэйлор возобновил матч. Фред отыграл встречу до конца.

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Манчестерское дерби завершилось победой "красных дьяволов"

Манчестерское дерби завершилось победой "красных дьяволов"

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