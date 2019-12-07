Болельщики "Манчестер Сити" попали посторонним предметом Фреду по голове

Футбольная ассоциация Англии (FA) может применить санкции против "Манчестер Сити".

Как сообщает Goal.com, на 68-й минуте матча против "Манчестер Юнайтед" болельщики "горожан" бросали в игрока "МЮ" Фреда зажигалки и бутылки. В тоге один из предметов угодил бразильца в голову.

Игра была приостановлена, однако через некоторое время арбитр Энтони Тэйлор возобновил матч. Фред отыграл встречу до конца.

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