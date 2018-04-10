Болельщики "Манчестер Юнайтед" могут бойкотировать выездной матч с "Брайтоном"

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Болельщики "Манчестер Юнайтед" могут бойкотировать выездной матч с "Брайтоном"Болельщики "Манчестер Юнайтед" намерены бойкотировать выездной матч чемпионата Англии с "Брайтоном".

Таким образом они хотят обратить внимание на отношение руководства АПЛ и телевизионных компаний к выездам фанатов.

По мнению болельщиков, АПЛ не должна была переносить игру на пятницу (4 мая), из-за чего им придётся в рабочий день преодолевать путь в 800 километров. 

"То, что нашим лучшим болельщикам, которые посещают выездные матчи, придётся проехать более 250 миль в одну сторону по пробкам, говорит или о некомпетентности, или о наплевательском отношении к болельщикам. Цинично это выглядит на фоне заявлений клуба и телекомпаний о желании улучшить атмосферу во время матчей", - говорится в заявлении объединения болельщиков Manchester United Supporters Trust.

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