Болельщики "Манчестер Юнайтед" назвали лучшего игрока сентября в своей команде

Теги манчестер юнайтедантони мартиаль

Болельщики "Манчестер Юнайтед" назвали лучшего игрока сентября в своей командеБолельщики английского "Манчестер Юнайтед" назвали лучшего игрока своей команде в сентябре месяце.

Так, по мнению фанатов "красных дьяволов" наиболее ярко в прошедшем месяце себя проявил вингер Антони Мартиаль, который в шести матчах за клуб отметился тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" может нанести серьезный "удар" по "Арсеналу". | soccernews.ru

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