Болельщики "Манчестер Юнайтед" назвали лучшего игрока сентября в своей команде

Болельщики английского "Манчестер Юнайтед" назвали лучшего игрока своей команде в сентябре месяце.

Так, по мнению фанатов "красных дьяволов" наиболее ярко в прошедшем месяце себя проявил вингер Антони Мартиаль, который в шести матчах за клуб отметился тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" может нанести серьезный "удар" по "Арсеналу". | soccernews.ru