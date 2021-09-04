Болельщики "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока августа

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд признан лучшим игроком команды по итогам августа.

В прошлом месяце 19-летний воспитанник "красных дьяволов" забил 3 гола в 3 матчах АПЛ.

Результативные действия Гринвуда принесли "МЮ" 4 очка - победу над "Вулверхэмптоном" (1:0) и ничью с "Саутгемптоном" (1:1).

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