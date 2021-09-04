Болельщики "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока августа

Теги манчестер юнайтедмэйсон гринвуд

Болельщики "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока августа

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд признан лучшим игроком команды по итогам августа.

В прошлом месяце 19-летний воспитанник "красных дьяволов" забил 3 гола в 3 матчах АПЛ.

Результативные действия Гринвуда принесли "МЮ" 4 очка - победу над "Вулверхэмптоном" (1:0) и ничью с "Саутгемптоном" (1:1).

Не пропустите: Братья Миранчуки перед ЧМ-2018 отказались переходить в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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