Болельщики "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока прошлого сезона

Фанаты "Манчестер Юнайтед" путём голосования определили лучшего футболиста команды по итогам сезона 2019/20.

Этого звания удостоился полузащитник Бруну Фернандеш, который присоединился к "красным дьяволам" только в январе.

За 26-летнего португальца отдали свои голоса 35,5 процентов опрошенных. Он опередил Антони Марсьяля (34%) и Маркуса Рэшфорда (10,4%).

За полсезона в составе "МЮ" Фернандеш забил 12 голов и сделал 8 ассистов в 22 матчах.

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