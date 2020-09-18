Болельщики "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока прошлого сезона

Теги манчестер юнайтедбруну фернандешантони марсьяльмаркус рэшфорд

Болельщики "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока прошлого сезона

Фанаты "Манчестер Юнайтед" путём голосования определили лучшего футболиста команды по итогам сезона 2019/20.

Этого звания удостоился полузащитник Бруну Фернандеш, который присоединился к "красным дьяволам" только в январе.

За 26-летнего португальца отдали свои голоса 35,5 процентов опрошенных. Он опередил Антони Марсьяля (34%) и Маркуса Рэшфорда (10,4%).

За полсезона в составе "МЮ" Фернандеш забил 12 голов и сделал 8 ассистов в 22 матчах.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" нашел еще одну альтернативу Санчо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" сохраняет интерес к Де Паулю

"Зенит" сохраняет интерес к Де Паулю

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов