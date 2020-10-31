Болельщики "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока в октябре

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Болельщики "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока в октябре

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд признан лучшим игроком команды по итогам октября, сообщает официальный сайт клуба.

Рэшфорд занял первое место по результатам голосования среди болельщиков. В октябре форвард забил пять мячей и отдал две голевые передачи в пяти поединках. В борьбе за награду англичанин опередил бразильского полузащитника Фреда Родригеса и португальского хавбека Бруну Фернандеша.

23-летний Рэшфорд является воспитанником "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне он провел за английский клуб девять матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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