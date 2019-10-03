Болельщики "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока в сентябре
Лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" по итогам сентября признан полузащитник Скотт Мактоминей, сообщает официальный сайт клуба.
Шотландец занял первое место по итогам голосования среди болельщиков, набрав 48 процентов голосов. Второе место занял Мэйсон Гринвуд (30%), третье - хавбек Дэниел Джеймс (22%).
В сентябре 22-летний Мактоминей провел три матча в английской Премьер-лиге и отметился голом в матче с "Арсеналом" (1:1). Хавбек во второй раз получил данную награду. Ранее он становился лучшим игроком "МЮ" в апреле 2019 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|7
|21
|2
|Манчестер Сити
|7
|16
|3
|Лестер Сити
|7
|14
|4
|Арсенал Лондон
|7
|12
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|12
|6
|Тоттенхэм
|7
|11
|7
|Челси
|7
|11
|8
|Борнмут
|7
|11
|9
|Кристал Пэлас
|7
|11
|10
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|11
|Бернли
|7
|9
|12
|Шеффилд Юнайтед
|7
|8
|13
|Вулверхэмптон
|7
|7
|14
|Саутгемптон
|7
|7
|15
|Эвертон
|7
|7
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|6
|17
|Норвич Сити
|7
|6
|18
|Астон Вилла
|7
|5
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|7
|2