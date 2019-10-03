Болельщики "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока в сентябре

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Болельщики "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока в сентябре

Лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" по итогам сентября признан полузащитник Скотт Мактоминей, сообщает официальный сайт клуба.

Шотландец занял первое место по итогам голосования среди болельщиков, набрав 48 процентов голосов. Второе место занял Мэйсон Гринвуд (30%), третье - хавбек Дэниел Джеймс (22%).

В сентябре 22-летний Мактоминей провел три матча в английской Премьер-лиге и отметился голом в матче с "Арсеналом" (1:1). Хавбек во второй раз получил данную награду. Ранее он становился лучшим игроком "МЮ" в апреле 2019 года.

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