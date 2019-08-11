Болельщики "Манчестер Юнайтед" выразили недовольство американскими владельцами клуба

Фанаты "Манчестер Юнайтед" недовольны нынешними владельцами клуба. Сегодня, 11 августа, проходит матч 1-го тура АПЛ с "Челси" (1:0; второй тайм).

По данным Manchester Evening News, перед сегодняшней встречей над "Олд Траффорд" пролетел самолет с баннером, на котором было написано: "#GlazersOut" ("Глейзеры уходите").

Напомним, руководителями клуба является семья Глейзеров.

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