Болельщики "Марселя" забрасывали Месси и Неймара мусором. Футболистов защищали щитами

Теги марсельпсжнеймарлионель месси

Болельщики "Марселя" забрасывали Месси и Неймара мусором. Футболистов защищали щитами

Фото твиттер B/R Football

Фанаты "Марселя" устроили жёсткий приём отдельным игрокам ПСЖ во время очного матча 11-го тура Лиги 1.

В частности, от болельщиков провансальцев досталось нападающим Неймару и Лионелю Месси.

Когда бразилец или аргентинец подавали угловые, их забрасывали мусором с трибун.

В ситуацию пришлось вмешаться полицейским - они закрывали футболистов ПСЖ щитами и специальной сеткой.

Не пропустите: ПСЖ сыграл вничью с "Марселем". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси повторил личный антирекорд 16-летней давности

Месси повторил личный антирекорд 16-летней давности

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов