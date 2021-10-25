Болельщики "Марселя" забрасывали Месси и Неймара мусором. Футболистов защищали щитами

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Фанаты "Марселя" устроили жёсткий приём отдельным игрокам ПСЖ во время очного матча 11-го тура Лиги 1.

В частности, от болельщиков провансальцев досталось нападающим Неймару и Лионелю Месси.

Когда бразилец или аргентинец подавали угловые, их забрасывали мусором с трибун.

В ситуацию пришлось вмешаться полицейским - они закрывали футболистов ПСЖ щитами и специальной сеткой.

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