Болельщики массово сжигают футболки Неймара

Теги псжнеймарбарселона

Болельщики массово сжигают футболки НеймараБолельщики "Барселоны" крайне недовольны переходом нападающего команды Неймара в ПСЖ.

Свое недовольство против данного трансфера поклонники клуба выразили в акции в социальных сетях, сжигая клубную футболку с именем футболиста на спине.

Напомним, что Неймар выкупил свой контракт у каталонцев за 222 миллиона евро и оформил свой переход в "ПСЖ". | http://soccernews.ru

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