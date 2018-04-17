Болельщики "Майнца" забросали поле туалетной бумагой

Теги майнц 05фрайбург

Болельщики "Майнца" забросали поле туалетной бумагой

Болельщики "Майнца" забросали поле туалетной бумагой в перерыве матча 30-го тура чемпионата Германии с "Фрайбургом".

Таким образом, фанаты протестовали против проведения игр Бундеслиги по понедельникам. Из-за этой акции начало второго тайма пришлось отложить, пока стюарды не привели газон в порядок. 

Напомним, что матч завершился победой "Майнца" со счётом 2:0. | http://soccernews.ru

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