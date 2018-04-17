Болельщики "Майнца" забросали поле туалетной бумагой в перерыве матча 30-го тура чемпионата Германии с "Фрайбургом".

Таким образом, фанаты протестовали против проведения игр Бундеслиги по понедельникам. Из-за этой акции начало второго тайма пришлось отложить, пока стюарды не привели газон в порядок.

Напомним, что матч завершился победой "Майнца" со счётом 2:0. | http://soccernews.ru