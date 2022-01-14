Болельщики "Милана" посвятили Шевченко баннер на игре с "Дженоа"

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Болельщики "Милана" посвятили Шевченко баннер на игре с "Дженоа" Фото: инстаграм Шевченко

Фанаты "Милана" тепло встретили наставника "Дженоа" Андрея Шевченко на игре 1/8 финала Кубка Италии.

Болельщики "россонери" вывесили множество баннеров. На самом большом написано: "Это долгая история любви. Тот взгляд в Манчестере отпечатался в наших сердцах. Шева - легенда навеки".

Отметим, что речь идет о финале Лиги Чемпионов 2003 года против "Ювентуса".

Кроме того, до начала игры зрители на "Сан-Сиро" долго скандировали имя украинца.  

Шевченко выступал за "Милан" с 1999 по 2006, а также с 2008 по 2009 год. В составе клуба он выигрывал чемпионат, кубок и суперкубок Италии, а также Лигу Чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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