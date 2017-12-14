Болельщики "Милана" призывают Доннарумму уволить своего агента

Болельщики "Милана" призывают вратаря Джанлуиджи Доннарумму уволить своего агента Мино Райолу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, фанаты "россонери" запустили в твиттере хэштег #Gigiomollalo (Джиджи откажись от него).

Напомним, что на этой неделе Райола потребовал от "Милана" аннулировать новый контракт Доннаруммы из-за морального унижения, которое испытывает его клиент. После этого болельщики подвергли обструкции футболиста, оскорбляя его во время матча 1/8 финала Кубка Италии против "Вероны".

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