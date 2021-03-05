Болельщики "Монако" назвали Головина лучшим игроком февраля

Поклонники "Монако" выбрали лучшего игрока своей команды по итогам выступлений в февраля. Приз получит хавбек "монегасков" Александр Головин.

За прошлый месяц полузащитник выходил на поле в пяти играх Лиги1 и одном матче Кубка Франции. За этот отрезок футболист успел запомниться своей яркой игрой и важными голевыми действиями. На счету россиянина 3 забитых мяча и столько же результативных передач.

По статистике, в текущем сезоне Головин отмечается голевым действием (гол или голевая передача) раз в 39 минут. Это показатель является лучшим в Чемпионате Франции.