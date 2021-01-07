Болельщики "Монако" оценили игру Головина в победном матче с "Лорьяном"

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин признан лучшим игроком команды в матче 18-го тура чемпионата Франции с "Лорьяном" (5:2), сообщает пресс-служба монегасков.

Головин занял первое место по результатам голосования болельщиков, набрав 62 процента голосов. Вторым стал нападающий Кевин Фолланд (33%).

В матче с "Лорьяном" 24-летний Головин вышел на замену в середине второго тайма и забил гол спустя 10 секунд после появления на поле.

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