Болельщики "Нанта" почтили память Эмилиано Сала

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Болельщики "Нанта" почтили память Эмилиано Сала

Фанаты "Нанта" перед матчем 21-го тура Лиги 1 с "Бордо" (0:1) почтили память погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Сала

Аргентинец играл в "Нанте" с 2015 по 2019 года. 21 января 2019 года футболист разбился в авиакатастрофе по пути из Франции в Англию.

На стадионе выложили портрет Сала, а на трибунах вывесили несколько баннеров, посвященных игроку.

Не пропустите: Ровно год назад погиб Эмилиано Сала| http://soccernews.ru
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