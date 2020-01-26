Болельщики "Нанта" почтили память Эмилиано Сала
Фанаты "Нанта" перед матчем 21-го тура Лиги 1 с "Бордо" (0:1) почтили память погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Сала.
Un tifo en la mémoire des nôtres. Pour toujours dans les coeurs des Nantais.— FC Nantes (@FCNantes) 26 января 2020 г.
Merci au peuple jaune et vert pour ce sublime hommage. pic.twitter.com/YHLzzIHKcS
Аргентинец играл в "Нанте" с 2015 по 2019 года. 21 января 2019 года футболист разбился в авиакатастрофе по пути из Франции в Англию.
На стадионе выложили портрет Сала, а на трибунах вывесили несколько баннеров, посвященных игроку.
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