Болельщики "Нанта" почтили память Эмилиано Сала

Фанаты "Нанта" перед матчем 21-го тура Лиги 1 с "Бордо" (0:1) почтили память погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Сала.

Un tifo en la mémoire des nôtres. Pour toujours dans les coeurs des Nantais.



Merci au peuple jaune et vert pour ce sublime hommage. pic.twitter.com/YHLzzIHKcS — FC Nantes (@FCNantes) 26 января 2020 г.

Аргентинец играл в "Нанте" с 2015 по 2019 года. 21 января 2019 года футболист разбился в авиакатастрофе по пути из Франции в Англию.

На стадионе выложили портрет Сала, а на трибунах вывесили несколько баннеров, посвященных игроку.

Не пропустите: Ровно год назад погиб Эмилиано Сала| http://soccernews.ru